«Торговала героизмом»: Появилась новая версия ликвидации продюсера с позывным Цветок из нацистской дивизии ВСУ

Украинскую военнослужащую и кинопродюсера Викторию Боброву (позывной Цветок) могли ликвидировать сослуживцы. Такое мнение выразил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Эксперт отметил, что на передовой украинки нередко зарабатывают на своём присутствии в армии. Они заманивают мужчин в ВСУ. Иванников считает, что Боброва торговала иллюзией героизма. Она создавала глянцевую картинку конфликта. На эту картинку попадались десятки людей.

Иванников предположил, что гибель Бобровой связана с местью, ведь привела на передовую несколько десятков человек. Эти люди лишились жизни, здоровья или стали инвалидами. Поэтому у неё могли появиться враги.

«Нельзя исключать, что те, кого она обманом затащила воевать и кого сделала инвалидами на всю жизнь, могли так ей отомстить», — приводит слова подполковника AиФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Викторию Боброву с позывным Цветок ликвидировали в зоне боевых действий на Украине. Она служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс». Эту бригаду назвали в честь дивизии СС.