27 апреля, 23:06

Тонны подсолнечного масла разлились в Чёрном море у Одессы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / narai chal

В акватории Чёрного моря возле Одессы разлились тонны подсолнечного масла. Об этом сообщила украинская Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. По данным ведомства, в порту Черноморска повредился резервуар с маслом. Объём хранилища составлял около 6 тысяч тонн.

В результате аварии в море образовалось крупное пятно загрязнения. Последствия инцидента локализовали. На территории установили барьеры для сдерживания пятна. Также специалисты заблокировали каналы и канализационные выходы. Эти меры предотвратят попадание остатков продукта в воду.

Загрязнение почвы не произошло. Но продукция попала в портовую зону. На поверхности воды образовалось пятно размером ориентировочно 400 на 200 метров. Инспекторы взяли пробы морской воды для лабораторных исследований.

Оперштаб: После атаки БПЛА нефтяных загрязнений в море у Туапсе не обнаружено

Ранее пять пляжей на севере Эстонии оказались загрязнены после ударов Вооружённых сил Украины по портовой инфраструктуре Ленинградской области. Следы загрязнения зафиксировали в уезде Ляэне-Вирумаа. В частности — на пляже Вайнупеа, а также на отдельных участках пляжей Кямсу и Кунда.

Лия Мурадьян
