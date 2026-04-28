Тонны подсолнечного масла разлились в Чёрном море у Одессы

В акватории Чёрного моря возле Одессы разлились тонны подсолнечного масла. Об этом сообщила украинская Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. По данным ведомства, в порту Черноморска повредился резервуар с маслом. Объём хранилища составлял около 6 тысяч тонн.

В результате аварии в море образовалось крупное пятно загрязнения. Последствия инцидента локализовали. На территории установили барьеры для сдерживания пятна. Также специалисты заблокировали каналы и канализационные выходы. Эти меры предотвратят попадание остатков продукта в воду.

Загрязнение почвы не произошло. Но продукция попала в портовую зону. На поверхности воды образовалось пятно размером ориентировочно 400 на 200 метров. Инспекторы взяли пробы морской воды для лабораторных исследований.

Ранее пять пляжей на севере Эстонии оказались загрязнены после ударов Вооружённых сил Украины по портовой инфраструктуре Ленинградской области. Следы загрязнения зафиксировали в уезде Ляэне-Вирумаа. В частности — на пляже Вайнупеа, а также на отдельных участках пляжей Кямсу и Кунда.