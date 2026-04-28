В Подмосковье за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Некоторые населённые пункты Подмосковья получили за сутки больше осадков, чем положено за весь апрель. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, в Дмитрове выпало 41 миллиметр — это 121% от нормы. В Долгопрудном зафиксировали 45 миллиметров, или 122% от месячного показателя.

«В некоторых населённых пунктах Подмосковья количество осадков за сутки превысило месячную норму», — рассказал Леус в своём Telegram-канале.

Синоптик добавил, что самыми «мокрыми» точками на карте столичного региона стали Дмитров и Долгопрудный. Также новый суточный рекорд осадков зафиксировали в Коломне. За сутки в осадкомеры попало 21 мм влаги. Это составляет 58% от нормы апреля. Прежний рекорд 2002 года держался на отметке 11 мм — новый показатель почти вдвое превысил историческое значение.

По данным спасателей, снегопад обесточил 19 муниципалитетов в Московской области. Ещё четыре территории остались без отопления. Энергетики сообщили, что к ночи погода ухудшилась. Усилились ветер и снегопад, поэтому возможны новые обрывы проводов.