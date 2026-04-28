27 апреля, 23:19

В Подмосковье за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Обложка © Life.ru

Некоторые населённые пункты Подмосковья получили за сутки больше осадков, чем положено за весь апрель. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Так, в Дмитрове выпало 41 миллиметр — это 121% от нормы. В Долгопрудном зафиксировали 45 миллиметров, или 122% от месячного показателя.

«В некоторых населённых пунктах Подмосковья количество осадков за сутки превысило месячную норму»,рассказал Леус в своём Telegram-канале.

Синоптик добавил, что самыми «мокрыми» точками на карте столичного региона стали Дмитров и Долгопрудный. Также новый суточный рекорд осадков зафиксировали в Коломне. За сутки в осадкомеры попало 21 мм влаги. Это составляет 58% от нормы апреля. Прежний рекорд 2002 года держался на отметке 11 мм — новый показатель почти вдвое превысил историческое значение.

30 человек пострадали в Москве и области из-за падения 110 деревьев в снегопад

По данным спасателей, снегопад обесточил 19 муниципалитетов в Московской области. Ещё четыре территории остались без отопления. Энергетики сообщили, что к ночи погода ухудшилась. Усилились ветер и снегопад, поэтому возможны новые обрывы проводов.

Лия Мурадьян
