28 апреля, 00:02

Снегопад оставил без света 21 тысячу жителей Вологодской области

Обложка © Life.ru

Сильный снегопад обесточил часть Вологодской области. Без электроэнергии остались свыше 21 тысячи жителей региона. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По состоянию на полночь 28 апреля свет отсутствует у 21 140 потребителей в 718 населённых пунктах.

«38 бригад энергетиков в количестве 118 человек и 38 единиц техники работают до полного устранения отключений», — написал Филимонов в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что ориентировочное время устранения проблемы — 10:00 мск 28 апреля. Сейчас погодные условия в западных районах сложные, идёт снег. Энергетики фиксируют повторные отключения.

В Подмосковье за сутки выпало больше месячной нормы осадков

Кроме этого штормовой ветер и снегопад оставили без света 22 тысячи человек в Новгородской области. Перебои с электроэнергией устраняют. Но погода продолжает ухудшаться — это приводит к новым отключениям.

Лия Мурадьян
