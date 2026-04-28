«Лишь минимальная защита»: В Пентагоне шокировали откровением об американской системе ПРО

Золотой купол США — это планируемая преемница нынешней системы ПРО, концепция которой была инициирована Дональдом Трампом в 2019 году, а затем получила развитие как американский аналог израильского «Железного купола». В отличие от существующих систем, нацеленных на перехват ограниченного числа межконтинентальных ракет, «Золотой купол» задумывается как космическая эшелонированная оборона всеамериканского масштаба, способная отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты и баллистические цели любого класса на всех этапах полёта — прямо при старте (с орбиты), на траектории или при подлете. По замыслу, такая система должна обеспечить защиту всей территории США от массированного удара со стороны равного противника (например, Китая или России), что выдвигает колоссальные технологические и финансовые задачи.