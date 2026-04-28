«Лишь минимальная защита»: В Пентагоне шокировали откровением об американской системе ПРО
Помощник шефа Пентагона Берковиц: ПРО США не защитит от гиперзвукового оружия
Американские силы ПРО не в состоянии обеспечить надежное прикрытие от гиперзвукового оружия и новейших ракет. Об этом официально заявил помощник министра войны США Марк Берковиц.
Высокопоставленный чиновник выступил перед профильным комитетом сената. Он подчеркнул, что существующая система обороны имеет серьёзные ограничения, а её эффективность стремительно падает на фоне появления более совершенных средств нападения.
По словам Берковица, комплекс обеспечивает лишь минимальную защиту от гиперзвуковых снарядов, продвинутых крылатых ракет или массированных атак баллистическими ракетами.
В сложившихся условиях создание «Золотого купола» становится жизненно важной задачей для Вашингтона.
Золотой купол США — это планируемая преемница нынешней системы ПРО, концепция которой была инициирована Дональдом Трампом в 2019 году, а затем получила развитие как американский аналог израильского «Железного купола». В отличие от существующих систем, нацеленных на перехват ограниченного числа межконтинентальных ракет, «Золотой купол» задумывается как космическая эшелонированная оборона всеамериканского масштаба, способная отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты и баллистические цели любого класса на всех этапах полёта — прямо при старте (с орбиты), на траектории или при подлете. По замыслу, такая система должна обеспечить защиту всей территории США от массированного удара со стороны равного противника (например, Китая или России), что выдвигает колоссальные технологические и финансовые задачи.
