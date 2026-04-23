Золотой флот по цене авианосца: названа стоимость первого линкора класса Trump

Военно-морские силы США планируют заказать первый линкор нового класса Trump в 2028 году. Стоимость корабля оценивается примерно в 17 миллиардов долларов, при этом окончательный проект ещё находится в стадии разработки.

Как сообщает TWZ, ВМС США стремятся избежать повторения ошибок, допущенных при строительстве предыдущих кораблей, уделяя особое внимание детальной проработке проекта до начала строительства. Именно недостаточная подготовка и частые изменения в проекте фрегата класса Constellation стали причиной его неудачного запуска в прошлом году.

На выставке Sea Air Space 2026 секретарь ВМС Джон Фелан и адмирал Дэрил Кадл анонсировали планы по строительству первого корабля новой серии, получившего название USS Defiant. Его закладка намечена на 2028 финансовый год. Ожидается, что стоимость этого флагмана составит около 17 миллиардов долларов, а общий бюджет программы на пять лет достигнет 43,5 миллиардов долларов. Для сравнения, современные авианосцы класса Ford обходятся в 13-15 миллиардов долларов за единицу.

Фелан отметил, что при разработке проекта учтены прошлые просчеты, в частности, стремление достичь 80% готовности проектной документации до начала строительства. Корабли класса Trump будут иметь водоизмещение около 35 тысяч тонн, длину до 268 метров и скорость свыше 55 км/ч.

Вооружение будет включать ядерные и обычные ракеты, в том числе гиперзвуковые, размещённые в 128 вертикальных пусковых установках, рельсотрон, две 127-мм пушки, а также системы ближней обороны. В настоящее время рассматривается использование традиционных силовых установок, хотя вопрос ядерной энергетики остаётся открытым.

Ключевыми особенностями программы станут цифровое проектирование и модульная сборка, призванные обеспечить стабильность сроков и стоимости. ВМС планируют использовать азиатский опыт модульного производства, распределив его между несколькими верфями с финальной сборкой в США.

Корабли класса Trump предназначены для нанесения мощных ударов и выполнения функций командных пунктов в составе различных группировок, а также для автономного применения. Однако эксперты TWZ выражают опасения относительно экономической целесообразности и уязвимости таких дорогих кораблей. Окончательное решение о продолжении программы будет принято новым руководством после 2028 года.

