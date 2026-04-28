На острове Ява в Индонезии столкнулись два поезда, погибли минимум семь человек

Крупная железнодорожная катастрофа произошла на острове Ява в Индонезии. Минимум семь человек погибли. Ещё более 30 пассажиров получили травмы. Об этом сообщает портал Kabarin.

Поезда столкнулись в Индонезии. Видео © X / imjustsostumped

Поезд дальнего следования столкнулся с пригородной электричкой на станции города Бекаси. Город расположен к востоку от столицы страны Джакарты.

В ближайшие больницы доставили 38 раненых. Спасатели используют специальное оборудование и пытаются освободить из деформированного вагона нескольких пассажирок. По предварительным данным, в поезде дальнего следования находилось около 240 человек. Спасательная операция продолжается.

Ранее в Дании произошло столкновение двух поездов. Инцидент случился в районе населённого пункта Кагеруп на севере острова Зеландия.