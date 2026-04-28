Силовики вновь обезглавили крупнейший мексиканский картель: Задержан преемник Эль Менчо
В Мексике задержан один из лидеров картеля CJNG, преемник Эль Менчо
Мексиканские власти нанесли новый удар по наркомафии. Министр безопасности страны Омар Гарсия Харфуч сообщил в соцсети X о задержании Аудиаса Флореса по прозвищу «Эль Хардинеро» (Садовник). Операцию провёл спецназ в штате Наярит.
Задержание Аудиаса Флореса. Видео © Х / Omar H Garcia Harfuch
Флорес числился региональным командующим картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) и контролировал обширные территории вдоль тихоокеанского побережья. Его считали преемником Немесио Осегеры («Эль Менчо», убит в феврале). За информацию о местонахождении Флореса правительство США назначило награду в 5 миллионов долларов.
США предлагали вознаграждение за информацию о нахождении Флореса. © Х / Omar H Garcia Harfuch
Картель «Новое поколение Халиско» под руководством Эль Менчо стал главным поставщиком синтетических наркотиков в США. Задержание «Садовника» — серьёзный удар по структуре CJNG.
Напомним, после ликвидации Эль Менчо в Мексике вспыхнули масштабные волнения. Протесты охватили несколько штатов — в Халиско дороги перекрывали горящими автомобилями. Власти отреагировали повышенным уровнем угрозы и отменили все массовые мероприятия.
