Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 02:49

Силовики вновь обезглавили крупнейший мексиканский картель: Задержан преемник Эль Менчо

В Мексике задержан один из лидеров картеля CJNG, преемник Эль Менчо

Мексиканские власти нанесли новый удар по наркомафии. Министр безопасности страны Омар Гарсия Харфуч сообщил в соцсети X о задержании Аудиаса Флореса по прозвищу «Эль Хардинеро» (Садовник). Операцию провёл спецназ в штате Наярит.

Задержание Аудиаса Флореса. Видео © Х / Omar H Garcia Harfuch

Флорес числился региональным командующим картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) и контролировал обширные территории вдоль тихоокеанского побережья. Его считали преемником Немесио Осегеры («Эль Менчо», убит в феврале). За информацию о местонахождении Флореса правительство США назначило награду в 5 миллионов долларов.

США предлагали вознаграждение за информацию о нахождении Флореса. © Х / Omar H Garcia Harfuch

США предлагали вознаграждение за информацию о нахождении Флореса. © Х / Omar H Garcia Harfuch

Картель «Новое поколение Халиско» под руководством Эль Менчо стал главным поставщиком синтетических наркотиков в США. Задержание «Садовника» — серьёзный удар по структуре CJNG.

Посольство: Мексика отказывается вернуть похищенную картелем 17-летнюю россиянку
Посольство: Мексика отказывается вернуть похищенную картелем 17-летнюю россиянку

Напомним, после ликвидации Эль Менчо в Мексике вспыхнули масштабные волнения. Протесты охватили несколько штатов — в Халиско дороги перекрывали горящими автомобилями. Власти отреагировали повышенным уровнем угрозы и отменили все массовые мероприятия.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Spirit

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar