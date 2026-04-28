28 апреля, 03:22

Трамп не простит: Стрельба в Вашингтоне может обернуться проблемами для Киева

Политолог Бортник: Стрельба на приёме с Трампом ухудшит отношение США к Украине

Обложка © Flickr / The White House / Andrea Hanks

Стрельба на приёме с участием президента США Дональда Трампа может ударить по поддержке Киева. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего канала на YouTube.

Американская пресса «пестрит» информацией о том, что стрелявший симпатизировал Украине и отправлял деньги в поддержку её армии, отметил Бортник.

«Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины», — отметил он.

По словам политолога, факт, что противники Трампа высказываются в поддержку Украины, лишь ухудшит отношение американского лидера к Киеву. Политолог считает, что такая ассоциация создаст дополнительный фон недоверия.

Напомним, американские журналисты раскопали соцсети Коула Аллена, устроившего стрельбу в отеле Washington Hilton во время ужина с Дональдом Трампом. По данным прессы, мужчина вёл активную онлайн-деятельность — поддерживал киевский режим и критиковал президента США и его администрацию. Особое негодование у Аллена вызывало сокращение поддержки Украины, поэтому он сам собирал для Киева деньги.

Белый дом связал попытки покушения на Трампа с «системной демонизацией»

Тем временем в США после инцидента со стрельбой власти пересматривают меры безопасности на мероприятиях с участием высших должностных лиц. Американская администрация совместно с Секретной службой провела экстренные консультации. Тема встреч — усиление охраны первых лиц государства.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
