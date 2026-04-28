28 апреля, 03:34

Россиянам объяснили, когда работодатель может не дать отпуск летом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / djgis

Не все сотрудники получают отпуск летом. Работодатель вправе отказать, если дата не указана в графике или есть производственная необходимость. Об этом заявила руководитель судебных проектов юридической фирмы Наргиз Мамажанова.

«Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время», — приводит слова юриста агентство «Прайм».

График отпусков чаще учитывает интересы бизнеса. Предпочтения сотрудников остаются на втором плане.

Работодатель обязан предоставить отпуск беременным, несовершеннолетним, усыновителям младенцев, родителям детей с инвалидностью и другим льготникам. Также если дата уже зафиксирована в утверждённом графике. В этих случаях отказ недопустим. Если отпуск не дают без оснований — сотрудник вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Отпуск-2026: Экономист назвал лучшее время для покупки долларов и евро

Ранее в России предложили ввести дополнительные оплачиваемые дни отпуска для некурящих сотрудников. Общественники считают, что эта мера уравняет их положение с курящими коллегами. Те тратят много рабочего времени на перекуры. Бонус для некурящих станет мотивацией к здоровому образу жизни. Также инициатива поможет сформировать позитивную корпоративную культуру.

Лия Мурадьян
