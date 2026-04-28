Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до 14
Обложка © X / Manggala
Число жертв при столкновении поездов на острове Ява в городе Бекаси (Индонезия) возросло до 14. Ещё 84 пассажира госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Об этом на пресс-конференции заявил глава местного спасательного агентства Мохаммад Шафии.
ЧП произошло в понедельник около 16:57 по московскому времени на станции «Бекаси-Тимур». Пригородная электричка стояла на путях. В неё на полном ходу врезался поезд дальнего следования. Самый сильный удар пришёлся по заднему вагону электрички — он был предназначен для женщин.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек. Life.ru опубликовал видео с места происшествия.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.