Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 03:55

Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до 14

Обложка © X / Manggala

Число жертв при столкновении поездов на острове Ява в городе Бекаси (Индонезия) возросло до 14. Ещё 84 пассажира госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Об этом на пресс-конференции заявил глава местного спасательного агентства Мохаммад Шафии.

ЧП произошло в понедельник около 16:57 по московскому времени на станции «Бекаси-Тимур». Пригородная электричка стояла на путях. В неё на полном ходу врезался поезд дальнего следования. Самый сильный удар пришёлся по заднему вагону электрички — он был предназначен для женщин.

На поезд с 600 людьми в Германии рухнула контактная сеть

Ранее сообщалось, что в результате столкновения составов погибли семь человек. Life.ru опубликовал видео с места происшествия.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Индонезия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar