Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 03:52

В Волгограде простились с погибшими от БПЛА полковником МЧС Бузиным и его женой

Обложка © ГУ МЧС по Херсонской области

В Волгограде прошла церемония прощания с полковником внутренней службы Иваном Бузиным и его супругой Оксаной. Мужчина служил в Главном управлении МЧС России по Херсонской области. Пара погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Церемония прощания состоялась 27 апреля на Кировском кладбище в 12:30. Отпевание проходило раньше — в 12:00 в Свято-Никитской церкви.

Иван Бузин приехал в Херсонскую область в 2024 году. Он занимал должность заместителя начальника отдела защиты населения и территорий управления гражданской обороны. Его супруга Оксана также служила в МЧС. Позже женщина перешла на работу в Министерство образования.

Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе БПЛА по транспортному цеху
Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе БПЛА по транспортному цеху

Напомним, Иван Бузин и его жена погибли 23 апреля при налёте беспилотников. Семье офицеров обеспечат всю необходимую материальную и психологическую поддержку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar