В Волгограде простились с погибшими от БПЛА полковником МЧС Бузиным и его женой

В Волгограде прошла церемония прощания с полковником внутренней службы Иваном Бузиным и его супругой Оксаной. Мужчина служил в Главном управлении МЧС России по Херсонской области. Пара погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Церемония прощания состоялась 27 апреля на Кировском кладбище в 12:30. Отпевание проходило раньше — в 12:00 в Свято-Никитской церкви.

Иван Бузин приехал в Херсонскую область в 2024 году. Он занимал должность заместителя начальника отдела защиты населения и территорий управления гражданской обороны. Его супруга Оксана также служила в МЧС. Позже женщина перешла на работу в Министерство образования.

Напомним, Иван Бузин и его жена погибли 23 апреля при налёте беспилотников. Семье офицеров обеспечат всю необходимую материальную и психологическую поддержку.