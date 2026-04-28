Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин высказался о будущем главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, лидера Незалежной обязательно подвергнут репрессиям после завершения конфликта.

Пушилин уверен: Зеленский сам прекрасно отдаёт себе отчёт в том, какая участь его ожидает после завершения боевых действий.

«Как только война завершится, он будет подвержен репрессиям. Он это тоже прекрасно понимает», — подчеркнул глава ДНР в беседе с ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Украине готовят «тихий переворот» против Владимира Зеленского. Оппоненты киевского главаря готовятся начать с замены спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. По данным источников, пост может занять Давид Арахамия. Вслед за этим ожидается отставка действующего премьер-министра Юлии Свириденко. Как отмечает эксперт, такая конфигурация направлена на урезание полномочий Владимира Зеленского и создание альтернативной коалиции, способной составить ему конкуренцию в борьбе за влияние.