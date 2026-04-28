28 апреля, 04:57

Pharaoh не заплатил вовремя: Приставы начали принудительно взыскивать с рэпера штраф за пропаганду наркотиков

Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Федеральная служба судебных приставов приступила к принудительному взысканию штрафа с музыканта Глеба Голубина, известного как Pharaoh (Фараон). Артист задолжал государству 80 тысяч рублей.

Причиной стали четыре композиции, размещённые в интернете. По мнению правоохранителей, их тексты содержали запрещённую пропаганду. Никулинский суд Москвы признал исполнителя виновным ещё 13 марта.

Судебное постановление вступило в законную силу 24 марта, однако добровольно перечислять назначенную сумму рэпер не стал. Ждать оплаты год или месяцы в подобных случаях не принято, поэтому реакция последовала оперативно, отмечает РИА «Новости».

Уже 16 апреля инстанция выдала исполнительный лист для принудительного списания средств. Спустя четыре дня, 20 апреля, сотрудники ведомства возбудили в отношении Голубина соответствующее производство.

Теперь музыканту предстоит погасить задолженность в принудительном порядке. В материалах исполнительного дела штраф классифицирован как наказание по административной статье за пропаганду наркотиков.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Никита Никонов
