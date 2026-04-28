СК Красноярска начал проверку видео, на котором мужчина швыряет икону

Следователи в Красноярске начали проверку после появления ролика, где мужчина оскорбляет икону и бросает её на пол автомобиля. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Поводом для разбирательства стала запись, распространившаяся в социальных сетях. На кадрах видно, как неизвестный допускает грубые высказывания в адрес религиозного образа. После этого мужчина демонстративно швыряет святыню на пол машины. Видео быстро разошлось по пабликам и вызвало резкую реакцию пользователей.

Информацию о случившемся подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Там уточнили, что ролик был обнаружен во время мониторинга публичного пространства. Правоохранители усматривают в действиях признаки нарушения, связанного с оскорблением чувств верующих. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также выясняется личность участника записи и мотивы его поведения.

Ранее широкий резонанс вызвал другой инцидент, связанный с осквернением христианской святыни. Речь идёт о повреждении статуи Христа израильским военнослужащим. Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов жёстко оценил произошедшее и подчеркнул, что подобные действия вызывают серьёзную реакцию среди верующих.