28 апреля, 05:14

СК Красноярска начал проверку видео, на котором мужчина швыряет икону

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи в Красноярске начали проверку после появления ролика, где мужчина оскорбляет икону и бросает её на пол автомобиля. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Поводом для разбирательства стала запись, распространившаяся в социальных сетях. На кадрах видно, как неизвестный допускает грубые высказывания в адрес религиозного образа. После этого мужчина демонстративно швыряет святыню на пол машины. Видео быстро разошлось по пабликам и вызвало резкую реакцию пользователей.

Информацию о случившемся подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Там уточнили, что ролик был обнаружен во время мониторинга публичного пространства. Правоохранители усматривают в действиях признаки нарушения, связанного с оскорблением чувств верующих. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также выясняется личность участника записи и мотивы его поведения.

За оскорбление чувств верующих просят до 5 лет из-за скандала с куличом и дилдо
За оскорбление чувств верующих просят до 5 лет из-за скандала с куличом и дилдо

Ранее широкий резонанс вызвал другой инцидент, связанный с осквернением христианской святыни. Речь идёт о повреждении статуи Христа израильским военнослужащим. Советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов жёстко оценил произошедшее и подчеркнул, что подобные действия вызывают серьёзную реакцию среди верующих.

Милена Скрипальщикова
