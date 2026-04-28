Очередной пакет ограничений Евросоюза не приведёт к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение РИА «Новости» выразил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя введение 20-го пакета ограничительных мер со стороны ЕС.

«Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине», — сказал он.

Политик подчеркнул, что новые ограничения способны лишь усугубить отношения между Россией и европейскими странами. Это, по его оценке, ведёт к дальнейшему росту противоречий.

«Учитывая войну в Иране и вытекающий из неё энергетический кризис, продолжение санкционной политики означает экономическое самоубийство для европейской экономики», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в ответ на очередной пакет ограничений со стороны Евросоюза Москва приняла зеркальные меры. Российские власти расширили перечень лиц из ЕС, которым закрыт въезд в страну. Ограничения затронули представителей европейских структур и государств, поддерживающих санкционную линию.