Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 05:44

Политик Мема: 20-й пакет санкций против РФ не решит конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / T.Vyc

Очередной пакет ограничений Евросоюза не приведёт к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение РИА «Новости» выразил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя введение 20-го пакета ограничительных мер со стороны ЕС.

«Что касается 20-го пакета санкций против России, моя позиция ясна: это не поможет разрешить прокси-войну против России на Украине», — сказал он.

Политик подчеркнул, что новые ограничения способны лишь усугубить отношения между Россией и европейскими странами. Это, по его оценке, ведёт к дальнейшему росту противоречий.

«Учитывая войну в Иране и вытекающий из неё энергетический кризис, продолжение санкционной политики означает экономическое самоубийство для европейской экономики», — заключил он.

«Брат, не подкачай»: Захарова дала Соловьёву «ценное указание» по санкциям ЕС

Ранее сообщалось, что в ответ на очередной пакет ограничений со стороны Евросоюза Москва приняла зеркальные меры. Российские власти расширили перечень лиц из ЕС, которым закрыт въезд в страну. Ограничения затронули представителей европейских структур и государств, поддерживающих санкционную линию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
