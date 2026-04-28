Отключите мне мозг: Россияне настолько выгорели, что готовы платить за отпуск, где не нужно ничего решать

Россияне настолько устали от работы и информационного шума, что даже планирование отдыха превратилось для них в источник стресса. Согласно исследованию сервиса Tripster, 75% граждан, находящихся в состоянии выгорания, готовы доплатить за отпуск, в котором «не нужно ничего решать».

Из них 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой. Ещё 13% заявили, что возможность отключить голову и не принимать решений для них важнее любой экономии.

Интересно, что полностью доверить планирование туроператорам готовы лишь 27% опрошенных. Почти столько же (26%) готовы переложить заботы на друзей или семью. Экспертам и гидам доверяют 24%. А вот искусственному интеллекту — только 7%.

С повседневной хронической усталостью сталкиваются 92% респондентов. Почти треть из них хотя бы раз откладывала или вовсе отменяла путешествие, потому что не было сил на подготовку. Самыми изматывающими этапами названы: выбор жилья с чтением отзывов, поиск билетов, стыковка рейсов и построение маршрута.

Вывод прост: уставший мозг голосует не за активный туризм, а за максимально пассивный и бессмысленный (в хорошем смысле) отдых. И за право «ничего не решать» люди готовы платить. Удивительно, что лишь единицы согласны доверить это нейросетям.

Ранее Life.ru нашел ответ, почему русские и итальянцы захватили пляжи Египта, пока «горит» Ближний Восток. Если подходить с долей юмора, первое, что приходит в голову при упоминании русских и итальянцев в кинематографе, — это «русская» и «итальянская» мафии. А им, как известно, ничего не страшно. Но это, конечно, шутка.