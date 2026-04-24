24 апреля, 11:44

«Мафиям» всё нипочём: Найден ответ, почему русские и итальянцы захватили пляжи Египта, пока «горит» Ближний Восток

В ГД объяснили бесстрашие россиян, которые проводят отпуск на Ближнем Востоке

Российские туристы делят первое место по частоте посещений египетского курорта Шарм-эш-Шейх с итальянцами. Обе нации не останавливают новости о ближневосточном конфликте, когда речь заходит об отдыхе. Депутаты Госдумы объяснили Life.ru, почему у бесстрашия россиян есть и культурные, и рациональные причины, а также напомнили пословицу «Что русскому хорошо, то немцу — смерть».

Если подходить с долей юмора, первое, что приходит в голову при упоминании русских и итальянцев в кинематографе, — это «русская» и «итальянская» мафии. А им, как известно, ничего не страшно. Но это, конечно, шутка.

Владимир Плякин

Депутат Госдумы

По мнению Владимира Плякина, популярность Египта у российских отпускников связана с доступностью курортов и их «опытом» в обеспечении комфортного и безопасного отдыха: пакетные туры, понятная логистика, возможность для семьи заранее спланировать бюджет и накопить на отдых в течение года.

А депутат Госдумы Александр Толмачёв считает, что русский человек неустрашим, если дело касается отпуска.

Если он твёрдо решил отдохнуть, ему будут нипочём ближневосточные конфликты. После хорошо проведённых каникул крепкие нервы нашего соотечественника станут ещё крепче. Вместе с тем наши туристы обладают значительной долей осторожности и предусмотрительности: если ситуация становится действительно опасной и риски существенно превосходят пользу, россияне скорее останутся дома.

Александр Толмачёв

Депутат Госдумы

Он напомнил пословицу «Что русскому хорошо, то немцу — смерть», добавив, что многих европейцев пугает само упоминание конфликта. А наши люди сначала разбираются в ситуации, а потом принимают решение о поездке.

«Любопытно, что россияне разделили первое место с итальянцами. Обе нации одинаково жизнелюбивы, смелы и открыты к новому», — добавил Толмачёв.

Александра Вишнякова
