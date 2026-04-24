Делим пальму с итальянцами: На египетских курортах россияне удерживают лидерство

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх бьёт рекорды по популярности у граждан РФ. Как сообщил РИА «Новости» секретарь палаты отелей Южного Синая Хани Сулейман, российские туристы делят первое место по частоте посещений с итальянцами.

Вслед за лидерами идут гости из Великобритании и Украины. Однако по-настоящему доминируют на всех курортах Красного моря именно россияне. Ещё в феврале глава туристического управления провинции Ахмед аш-Шейх отмечал, что наши соотечественники составляют 60–70% от общего потока отдыхающих в этой зоне.

Причём интерес к египетским берегам не ослабевает, а, наоборот, растёт. По данным посольства РФ, в 2025 году страну посетили более 1,6 миллиона россиян. Местный министр туризма Шериф Фатхи называет ещё более крупную цифру — около двух миллионов.

И это не просто популярное направление, а серьёзный вклад в экономику. Туристический поток из России приносит миллиардные поступления в казну, являясь одним из ключевых источников дохода страны. Для сравнения: в доковидном 2019 году Египет посетили «всего» 1,9 миллиона граждан РФ, так что поствакционный спрос даже превысил рекорды «тучной» эпохи.

