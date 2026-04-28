Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 07:19

В Подмосковье число пострадавших от непогоды выросло до семи человек

Обложка © Telegram / Видное

В Московской области из-за последствий снегопада и падения деревьев число пострадавших увеличилось до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Среди пострадавших — трое детей. Власти подчёркивают, что случаев смертельного исхода не зафиксировано. Причиной травм стали поваленные деревья, которых в регионе насчитали более 1,3 тысячи после сильного снегопада и ветра.

Погодные условия в Московском регионе остаются нестабильными. Температура днём ожидается в пределах от 0 до +5 градусов, ночью возможны заморозки до –2. До вечера 28 апреля действует жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Снегопад оставил без света почти 20 муниципалитетов в Московской области
Ранее в центре Москвы зафиксирован инцидент с падением дерева, в результате которого серьёзно пострадала женщина. 52-летнюю москвичку придавило упавшее дерево. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы на место происшествия.

Милена Скрипальщикова
