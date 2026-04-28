Учитель подрался с шестиклассником на уроке математики в Кузбассе

Учитель математики вступил в драку с шестиклассником прямо на уроке в Междуреченске. Конфликт начался ещё неделю назад — школьник оскорбил педагога. Об этом пишут в соцсетях. После инцидента учитель перестал пускать подростка на занятия. Вчера ученик пришёл и заявил — хочет учиться.

Директор школы Владимир Квашин сообщил, что сейчас в учебном заведении собирают объяснительные.

«Будем беседовать с родителями и этим школьником. К сожалению, сейчас дети такие острые на язык. Могут и на перемене гадости исподтишка сказать, и на улице», — приводит комментарий директора RT.

Квашин добавил, что сотрудники разбираются в обстоятельствах случившегося. В отношении учителя на время проверки он принял решение. Какое именно — говорить не стал.

Региональный СК начал проверку. Инспекторы изучают материалы по статьям о халатности и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее воспитанники частного учебного заведения «Алексеевское реальное училище» в Алапаевске Свердловской области пожаловались на тюремные порядки. Дети рассказали о физической жестокости и психологическом давлении. По словам учеников — их заставляли давать клятву на Библии о неразглашении.