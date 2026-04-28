«Слишком эмоционален»: Соловьёв сменил гнев на милость и публично извинился перед Боней

Телеведущий Владимир Соловьев пошёл на примирение с блогером Викторией Боней. Прямо в ходе трансляции «Соловьёв Live» журналист принёс официальные извинения за свои предыдущие резкие высказывания.

По словам медиаменеджера, он «был слишком эмоционален» во время обсуждения. Ведущий подчеркнул, что его задела не сама персона автора блога, а общественная реакция на её слова. В эфире прозвучали примирительные фразы.

«Во-первых, вы замечательно выглядите. Во-вторых, конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален. И какая бы ни была мотивация [у слов], мне нужно было строже относиться к словам в эфире», — заявил Соловьёв.

Журналист также отверг обвинения в предвзятом отношении к женщинам. Он назвал абсурдными попытки приписать ему статус «главного мизогина страны», напомнив, что в его студии регулярно выступает множество представительниц прекрасного пола. В ответ Боня поблагодарила ведущего за извинения и отметила, что не ожидала подобного диалога в эфире.

«Я рада что вы извинились. Я не ожидала, что у нас будет такой диалог…», — сказала она, добавив, что многие ожидали более жёсткого обмена репликами, однако разговор прошёл спокойно.

Напомним, ранее Соловьёв выступил с критикой в адрес Виктории Бони и предложил проверить её на возможное иностранное финансирование. Поводом стало видеообращение звезды «Дома-2» к президенту России, в котором она, находясь в Монако, высказалась о проблемах с доступом к интернету в РФ.