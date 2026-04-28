Лепестки под снегом: Магнолии, тюльпаны и пионы могут не пережить апрельских заморозков в России

Из-за нестабильной погоды и выпавшего в апреле снега под угрозой гибели оказались растения, которые были завезены на территорию России из стран с тёплым климатом. Об этом рассказал телеграм-канал SHOT.

Для культур, не привыкших к резким перепадам температур, даже слабый мороз вкупе со снегом становится серьёзным испытанием, если они уже тронулись в рост. У магнолии и японской вишни (сакуры) минусовые температуры провоцируют порчу цветков и снижение декоративных свойств. У тюльпанов, нарциссов и рябчиков под давлением снежной массы ломаются стебли с соцветиями. Травянистые и древовидные пионы тоже попали в группу риска.

По словам Алексея Боброва — профессора МГУ и РАН, а также доктора биологических наук — беседовавшего с SHOT, дикорастущие варианты первоцветов (к примеру, лесные подснежники) эволюционно готовы к весенним похолоданиям. Однако если морозная погода затягивается, их листва и лепестки всё равно повреждаются, что заметно ухудшает внешний вид цветов. Плюс ко всему снежное месиво, налипающее на стебли, физически травмирует цветоносы, из-за чего будущих семян созреет ощутимо меньше. При этом сами растения-многолетники останутся целы, заверил учёный.

