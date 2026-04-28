Боня объяснила Соловьёву, что не обсуждает внешнюю политику России
Виктория Боня.
Блогерша Виктория Боня заявила, что сознательно не затрагивает темы внешней политики России в своих публичных выступлениях. В ходе обсуждения в эфире программы «Соловьёв LIVE» она подчеркнула, что старается избегать высказываний на тему внешней политики.
«Начнём с того, что я не говорю про внешнюю политику, я вообще не говорю про внешнюю политику все эти годы», — сказала она.
Она отметила, что её публичная позиция не затрагивает международные вопросы, а основной акцент делается на другие темы. По словам Бони, причиной её недавних заявлений стало ощущение нарастающего напряжения в обществе.
«Сейчас и так очень много напряжения. Ужасное напряжение. Я это ощущаю в своём сердце, в своей душе», — добавила она.
Она добавила, что важным считает продолжение обсуждения подобных вопросов в публичном пространстве, даже если внимание к ним возникает не у всех участников дискуссии.
Ранее Соловьёв пошёл на примирение с блогером Викторией Боней и публично принёс извинения за прозвучавшие в её адрес резкие высказывания. Журналист отметил, что был слишком эмоционален при обсуждении темы и допустил формулировки, которые, по его оценке, не соответствуют необходимой строгости прямого эфира.
