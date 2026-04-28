Неожиданный союз в эфире: Соловьёв и Боня могут создать совместную платформу для жалоб россиян

Журналист Владимир Соловьёв предложил блогерше Виктории Боне создать совместную платформу для обработки обращений граждан. С такой инициативой он выступил в эфире «Соловьёв Live».

«Давайте вот вы соберёте, например, заявки, которые вам приходят, мы с вами сделаем общую платформу, и я буду отрабатывать», — сказал он.

Соловьёв отметил, что при необходимости возможно напрямую связываться с представителями региональных и федеральных властей для решения вопросов. Он добавил, что готов подключаться к обработке обращений и «доводить их до результата» через взаимодействие с чиновниками разного уровня.

Напомним, ранее Соловьёв пошёл на примирение с блогером Викторией Боней и публично извинился за прежние резкие высказывания. В ходе трансляции журналист подчеркнул, что в момент обсуждения был излишне эмоционален и допустил формулировки, которые считает некорректными для прямого эфира.