28 апреля, 08:19

Неожиданный союз в эфире: Соловьёв и Боня могут создать совместную платформу для жалоб россиян

Соловьёв предложил Боне создать совместную платформу для работы с обращениями

Обложка © ТАСС/Сорокин Донат

Обложка © ТАСС/Сорокин Донат

Журналист Владимир Соловьёв предложил блогерше Виктории Боне создать совместную платформу для обработки обращений граждан. С такой инициативой он выступил в эфире «Соловьёв Live».

«Давайте вот вы соберёте, например, заявки, которые вам приходят, мы с вами сделаем общую платформу, и я буду отрабатывать», — сказал он.

Соловьёв отметил, что при необходимости возможно напрямую связываться с представителями региональных и федеральных властей для решения вопросов. Он добавил, что готов подключаться к обработке обращений и «доводить их до результата» через взаимодействие с чиновниками разного уровня.

«Нам нужны такие девушки»: В Сети разошёлся фейк о «приглашении» Бони от Лукашенко
«Нам нужны такие девушки»: В Сети разошёлся фейк о «приглашении» Бони от Лукашенко

Напомним, ранее Соловьёв пошёл на примирение с блогером Викторией Боней и публично извинился за прежние резкие высказывания. В ходе трансляции журналист подчеркнул, что в момент обсуждения был излишне эмоционален и допустил формулировки, которые считает некорректными для прямого эфира.

Милена Скрипальщикова
