28 апреля, 08:04

Фельдшер из Курска и её муж погибли в белгородском приграничье, их сын пострадал

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фельдшер Беловской ЦРБ Курской области и её муж погибли в результате атаки ВСУ на блокпост в Белгородской области, их 16-летний сын получил ранения. О трагедии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Об этом даже страшно писать. Татьяна Александровна ехала с мужем и ребёнком, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации. К огромной скорби, её муж тоже погиб. Только вчера Татьяне Александровне исполнилось 42 года. Николаю Алексеевичу было 40 лет», — написал он в соцсетях.

Их 16-летний сын попал в больницу с акубаротравмой и в шоковом состоянии. С мальчиком работают психологи. Власти окажут ему всю необходиму помощь.

«Чудовищная трагедия. Нет сил представить, какое это горе для ребёнка — видеть гибель родителей своими глазами», — отметил губернатор.

ВСУ уличили в применении Starlink для убийств мирных жителей

А ранее сегодня беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал движущийся автомобиль в посёлке Косицы Брянской области. В результате происшествия ранения получил мирный житель.

