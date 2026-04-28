Враг моего врага — мой друг: Владимир Соловьёв и Виктория Боня объединились в ненависти к Милонову
Соловьёв в эфире с Боней требует «отлучить» депутата Милонова
В российском медиа-пространстве случилось неожиданное знаковое событие. Владимир Соловьёв и Виктория Боня, которые совсем недавно были вовлечены в публичную перепалку, неожиданно обрели общего врага. Им стал депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Милонов — человек, который знает моё отношение к нему. Я вообще не понимаю, что он делает в Госдуме, не понимаю, почему этот человек вообще в общественной политике. За то, что он говорил, его давным-давно надо было отлучать», — заявил Соловьёв.
Примечательно, что Боня публично поддержала эту позицию, выразив солидарность с журналистом. Поводом для коллективной ненависти стала, судя по всему, мизогинная риторика Милонова, которую Соловьёв назвал недопустимой для публичного политика.
Сам Милонов пока не комментирует нападки со стороны звёздного тандема.
Также ранее сообщалось, что Соловьёв с Боней могут создать совместную платформу для жалоб россиян. Ведущий отметил, что при необходимости возможно напрямую связываться с представителями региональных и федеральных властей для решения вопросов.
