Боня попросила Соловьёва извиниться перед Мелони. Он отказался

Блогер Виктория Боня в ходе эфира на «Соловьёв Live» попросила телеведущего Владимира Соловьёва извиниться перед премьер-министром Италии Джорджей Мелони, но журналист отказался.

Напомним, Соловьёв пошёл на примирение с Боней и прямо в ходе трансляции принёс ей извинения за оскорбления. Телеведущий заявил, что Россия — страна, которая первой победила мизогинную повестку. После этого Боня призвала его извиниться и перед Мелони.

«Нет, Вик, я вам объясню, Мелони — отдельная тема», — отметил в ответ Соловьёв.

Телеведущий призвал рассуждать о Мелони не как о женщине, а как о политике. Он напомнил, что итальянские политики позволяли себе оскорблять президента РФ Владимира Путина, и «никто в Италии их не остановил».

Напомним, ранее глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за оскорблений российского телеведущего Владимира Соловьёва в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В ответ глава нашей дипмиссии заметил, что спорное заявление сделано вне рамок государственной позиции, и официальные лица РФ никогда не позволяли себе подобного в отношении итальянских властей.