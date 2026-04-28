В России число пострадавших от непогоды выросло до 33, трое погибли

В Москве, Подмосковье и Самарской области число пострадавших из-за непогоды увеличилось до 33 человек, трое погибли. Об этом сообщили в МЧС России.

В общей сложности есть сведения о 36 пострадавших, включая пятерых детей. Из них трое человек, в том числе один ребёнок, погибли. Медицинская помощь оказана 33 пострадавшим, среди которых четверо несовершеннолетних. Их состояние уточняется, часть пациентов проходит лечение амбулаторно.

Тем временем в Московской области последствия сильного снегопада и порывистого ветра привели к увеличению числа пострадавших до семи человек. Среди пострадавших оказались трое детей. Случаев с летальным исходом в регионе не зафиксировано.