В Россию вернулся 95-летний Пётр Шереметев — прямой потомок фельдмаршала Бориса Шереметева, Михаила Кутузова и Александра Суворова. Граф родился в Марокко, куда семья бежала после революции. Он вырос в Париже, окончил архитектурную школу и сорок лет возглавлял Русскую консерваторию имени Рахманинова.

Шереметев выполнил обещание, данное умирающему отцу — вернуться на землю предков, пишет RG.ru. Теперь потомок именитого рода живёт в России постоянно. Вместе с супругой Югетт он остановился в квартире на Краснохолмской набережной.

Граф сохранил связь с корнями через культуру. Он собрал коллекцию работ художников «подвального» искусства из Иваново-Вознесенска. В России Шереметев открыл четыре консерватории и создал «Шереметев-Центр». В 2008 году он получил орден Дружбы за сохранение исторического наследия. В 2024-м его назвали «Соотечественником года».

Шереметев рад, что усадьбы Останкино, Кусково и Фонтанный дом стали достоянием России. Для него особняк на Воздвиженке — место памяти, где родилась его семья.

В 2025 году российское посольство в Париже отправило в Москву письмо графа Шереметева президенту РФ Владимиру Путину. В послании потомок знатного рода заявил о желании переехать в Россию. В дипмиссии поддерживали тесные связи с представителями семьи, которые жили во Франции.