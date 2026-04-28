За минувшие сутки российские войска взяли под контроль Ильиновку в ДНР и Землянки в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По сообщению военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» успешно заняли населённый пункт Землянки в Харьковской области. Одновременно с этим, в результате наступательных действий группировки войск «Южная» был освобождён населённый пункт Ильиновка в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что посёлок Гришино в ДНР перешёл под контроль российских сил после операции с использованием трофейной техники. Операцию провели подразделения группировки «Центр», применив нестандартное тактическое решение. Военнослужащие использовали захваченную технику противника, чтобы проникнуть в населённый пункт, находившийся под контролем ВСУ.