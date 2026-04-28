В Подмосковье стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады по МХК

Финал Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре стартовал в Подмосковье. Площадкой стала гимназия имени Примакова. Финал открыли министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор Андрей Воробьёв. В соревнованиях участвуют более 320 школьников со всей России.

Участники — победители и призёры региональных этапов. Олимпиада проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», пишет 360.ru. Ребята пройдут теоретические и практические испытания по истории искусств. Для подготовки они посетят парк Малевича, усадьбу Архангельское, музей «Новый Иерусалим».

Кравцов и Воробьёв пожелали ребятам удачи. Они отметили, что участие в финале уже достижение. Дипломы победителей дают право поступать в ведущие вузы без вступительных экзаменов.

Московскую область представляют 65 участников. Самая юная — шестиклассница из Долгопрудного. Победители олимпиады получат льготы при поступлении на профильные направления.

Ранее российские школьники взяли четыре золотые медали на Международной олимпиаде по биологии. Команда одержала абсолютную победу. Соревнования имени Авиценны прошли в Узбекистане.