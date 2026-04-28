Песков переадресовал вопросы об «Африканском корпусе» в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил официальную позицию Москвы относительно событий в Мали. Ключевым приоритетом для России остается скорейшая стабилизация обстановки в этом африканском государстве.

По словам представителя Кремля, для международного сообщества и для самой страны важно, чтобы жизнь в Мали как можно быстрее вернулась в мирное и предсказуемое русло. Россия выступает за прекращение дестабилизации и установление устойчивого порядка.

В ходе общения с журналистами Пескову был задан вопрос о том, достаточно ли ресурсов «Африканского корпуса» Минобороны России для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Однако пресс-секретарь воздержался от оценок деятельности данного подразделения, отметив, что этот вопрос находится в исключительной компетенции оборонного ведомства.

«Что касается "Африканского корпуса" — это тема Минобороны, и я рекомендую вам обратить ваши вопросы именно в это ведомство», — подчеркнул Песков.

Таким образом, на уровне администрации президента основной акцент сделан на политическом урегулировании и стремлении к стабильности, в то время как детали оперативной работы российских военных специалистов в регионе остаются в ведении профильного министерства.

Напомним, в апреле 2026 года в Мали произошли скоординированные атаки туарегов и джихадистов*. Российский Африканский корпус помог отбить нападение. Life.ru собрал всё, что известно о потерях, выводе из Кидаля и гибели министра обороны.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.