Песков посоветовал искать Гоиту в Мали, а не в Кремле

Российские власти не располагают информацией о местонахождении президента Мали Ассими Гоиты, и её следует искать непосредственно в африканской стране. Об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вам нужно искать эту информацию непосредственно в Мали, а не в Кремле», — сказал он.

Несколько дней назад, 25 апреля, скоординированные отряды радикальных группировок атаковали несколько городов Мали. В результате нападения погиб министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. В тот же день в Генеральном штабе вооружённых сил страны сообщили, что все вылазки боевиков удалось отбить, а самим нападавшим был нанесён серьёзный урон.

Ранее Life.ru писал, что президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа. Ассими Гоита, переживший вооружённую атаку боевиков на свою резиденцию, был срочно эвакуирован.