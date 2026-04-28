28 апреля, 09:57

Песков посоветовал искать Гоиту в Мали, а не в Кремле

Обложка © Life.ru, © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Российские власти не располагают информацией о местонахождении президента Мали Ассими Гоиты, и её следует искать непосредственно в африканской стране. Об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вам нужно искать эту информацию непосредственно в Мали, а не в Кремле», — сказал он.

Несколько дней назад, 25 апреля, скоординированные отряды радикальных группировок атаковали несколько городов Мали. В результате нападения погиб министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. В тот же день в Генеральном штабе вооружённых сил страны сообщили, что все вылазки боевиков удалось отбить, а самим нападавшим был нанесён серьёзный урон.

Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус
Ранее Life.ru писал, что президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа. Ассими Гоита, переживший вооружённую атаку боевиков на свою резиденцию, был срочно эвакуирован.

Вероника Бакумченко
