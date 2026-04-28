В Сочи сорвался вылет самолёта в Омск из-за налёта вражеских дронов
Обложка © ТАСС / Алексей Смышляев
В аэропорту Сочи гражданский самолёт не смог вылететь по расписанию из-за угрозы атаки беспилотников. Борт вернули на стоянку прямо перед отправлением. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идёт о Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, который должен был выполнить рейс в Омск. По предварительным данным, экипаж получил команду прервать подготовку к вылету.
Авиагавань приведена в режим повышенной готовности. Сообщается, что службы готовятся к возможной атаке дронов. Информация о дальнейшей судьбе рейса и времени вылёта уточняется. Официальные комментарии на момент публикации не поступали.
Напомним, что вчера, 27 апреля, в аэропорту Внуково задержали вылет более 50 самолётов из-за снегопада. Командиры судов, следуя правилам безопасности, приняли решение об ожидании улучшения метеоусловий.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.