Красота требует VPN: IT-эксперт объяснил, почему россиянки не останутся без омоложения

В СМИ появилась информация о том, что аппаратная косметология в России столкнулась с трудностями из-за санкций. Специалисты жалуются на сбои в работе таких аппаратов для омоложения, как Volnewmer, BBL и Ultraformer, поскольку они зависят от зарубежных серверов и специального программного обеспечения, доступ к которому был ограничен. Однако, по мнению IT-эксперта Алексея Курочкина, эта проблема легко решаема.

В беседе с Life.ru специалист пояснил, что аппараты работают не просто от электричества, а требуют подключения к ПО, которое, в свою очередь, взаимодействует с иностранными серверами. Курочкин предлагает простое решение: салонам и клиникам достаточно приобрести и настроить VPN на роутере.

Салонами и клиниками покупается нормальный VPN и настраивается на роутере. И с роутера уже выдаётся интернет вместе с VPN на эту вашу машину. Всё, никаких проблем. Это решается в течение получаса. Алексей Курочкин IT-специалист

Эксперт также отметил, что технология VPN сама по себе является фундаментальной для многих корпораций и её невозможно полностью заблокировать, поэтому российские женщины могут не беспокоиться о доступности косметологических процедур.

«Если салоны красоты закупят хороший VPN, всё будет работать без перебоев, 100 рублей в месяц будет достаточно», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее в Госдуме предложили создать список «белых VPN», чтобы упростить работу бизнеса и самозанятых. По мнению автора инициативы, полная блокировка создаёт риски для корпоративной безопасности. При этом мобильный интернет стоит оставить доступным проверенным пользователям, чьи номера телефонов подтверждены на «Госуслугах».