До 5 выросло число погибших при пожаре на севере Москвы

До 5 выросло число погибших при пожаре на стройке на севере Москвы, ещё девятерых осматривают медики, спасён 31 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Обстановка на месте пожара на севере Москвы. Видео © Life.ru

К настоящему моменту пожар локализован.

Напомним, возгорание произошло на стройке на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт 28 апреля. Известно, что причиной могло стать короткое замыкание. В здании на момент происшествия находилось около 300 человек.