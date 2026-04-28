До 5 выросло число погибших при пожаре на севере Москвы
Обстановка на месте пожара на севере Москвы. Фото © Life.ru
До 5 выросло число погибших при пожаре на стройке на севере Москвы, ещё девятерых осматривают медики, спасён 31 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Обстановка на месте пожара на севере Москвы. Видео © Life.ru
Спасён 31 человек. К настоящему моменту пожар локализован.
Напомним, возгорание произошло на стройке на 2-м Амбулаторном проезде в районе Аэропорт 28 апреля. Известно, что причиной могло стать короткое замыкание. В здании на момент происшествия находилось около 300 человек.
