Украина пригрозила Израилю из-за закупок российского зерна: депутат Госдумы Михаил Романов в комментарии для Life.ru назвал киевские заявления «пустым воздухом» и «писком». Парламентарий объяснил, почему экономика важнее политических окриков и как Россия нарастила урожай сверх советских показателей.

Что касается «писка» Украины — он не имеет ни правовой, ни политической, ни какой-либо иной составляющей. Это просто пустой воздух. Комментарии Украины насчёт внешних сделок России с другими государствами ничего не значат. Все заявления Зеленского (нелегитимного президента) и его прихлебателей — пустой воздух. Они не имеют ни правового, ни иного значения. К этим высказываниям можно отнестись только с юмором. Михаил Романов Депутат Государственной думы

Собеседник подчеркнул: Израиль руководствуется прежде всего экономическими соображениями. Российское сельское хозяйство активно развивается, и урожай зерна сегодня превышает даже показатели лучших времён СССР, который занимал гораздо большую территорию. Торгово-экономические отношения между странами никто не ограничивал, поэтому сделка закономерна.

По мнению депутата, киевские угрозы не имеют под собой никакой основы — ни правовой, ни политической. Россия же уверенно движется вперёд, достигая целей спецоперации, а на «многократные напоминания» из Киева никто уже не обращает внимания.

«Россия уверенно движется вперёд. У нас есть торгово-экономические отношения с Израилем, поэтому ограничений не было. Вполне возможно, что, если Израилю нужно, они приобретают зерно. Россия торгует зерном на внешнем рынке», — резюмировал Романов.

Ранее украинские официальные лица пригрозили Израилю последствиями в случае продолжения закупок российского зерна. По данным ряда СМИ, Киев пытается оказывать давление на страны, которые сохраняют торговые отношения с Москвой в агропромышленном секторе. Израиль, в свою очередь, пока не дал официального ответа на эти угрозы.