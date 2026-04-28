28 апреля, 11:22

«Не только мужчины, но и дети»: Военэксперт предупредил о планах Киева по созданию подполья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Киев создаёт партизанские группы для саботажа и террора на освобождённых территориях. Цель — сделать жизнь новой власти невыносимой. Об этом сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, украинские власти планируют подрывную деятельность на случай, если страна откажется от русофобской повестки.

Матвийчук пояснил, в Киеве хотят возродить идеи Степана Бандеры. Подпольные группы будут заниматься диверсиями и террором. Работать они станут не только против военных, но и против гражданской администрации. Киев готовит такую деятельность на случай мирного урегулирования, когда Украина может встать на путь мирного развития. Подрывная работа заложена в стратегию изначально.

Эксперт добавил, что в диверсионные группы могут вовлекать не только мужчин, но и женщин, детей, пожилых людей. На Украине планируют «обрабатывать» граждан для участия в партизанской борьбе.

ВСУ строят линию обороны от Киевского водохранилища до Сум

Ранее на Украине предложили перезахоронить Степана Бандеру. Решение о создании пантеона для знаковых фигур приняли на совещании под руководством главы офиса Зеленского. Это пространство планируют сделать «местом национальной памяти».

Лия Мурадьян
