28 апреля, 10:51

ВСУ строят линию обороны от Киевского водохранилища до Сум

Украина строит сплошную линию обороны на северном направлении — от Киевского водохранилища до Сум. Об этом заявил начальник инженерных войск ВСУ Александр Сиротенко. По его словам, на этом участке сосредоточено много сил и средств.

Главная задача — как можно быстрее усилить защиту северной границы. Сиротенко заявил, что укрепления нужны для предотвращения возможных угроз с этого направления.

«Чтобы не было неожиданностей, чтобы противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству. Тем более создавать так называемую буферную зону и оттеснять нас от государственной границы», — сказал он.

Военное положение на Украине продлили до августа: Рада проголосовала в 19-й раз
Речь идёт о протяжённом участке, который имеет стратегическое значение для Киева. Северное направление включает территории, прилегающие к границе, а также районы, связанные с защитой украинской столицы и Сумской области.

Украина уже не раз объявляла о строительстве масштабных оборонительных линий, но вокруг таких проектов регулярно возникали скандалы. В 2025–2026 годах украинские СМИ писали о расследованиях по фортификациям в Харьковской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областях: речь шла о срывах работ, завышенных ценах и подозрениях в хищении бюджетных средств. Например, в Днепропетровской области правоохранители заявляли о растрате более 14 млн гривен при закупке материалов для укреплений. Поэтому новые заявления о сплошной линии обороны неизбежно будут восприниматься не только как военная мера, но и как проверка того, куда пойдут выделенные деньги.

Критиковавшего Украину чиновника Пентагона уволили за слив секретов женщине из приложения
Марина Фещенко
