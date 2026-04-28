Раскрыт неожиданный виновник грусти: Как невидимый звук заставляет нас воспринимать музыку иначе

Канадские учёные выяснили, что неслышимые человеческим ухом звуковые волны частотой ниже 20 герц меняют эмоциональное восприятие, заставляя людей находить любые мелодии печальными и мрачными. Результатами исследования поделилось издание Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Эксперимент с 36 добровольцами показал, что даже когда испытуемые не догадывались о воздействии инфразвука (частота 18 Гц, громкость как у промышленного вентиляционного оборудования), их организм всё равно реагировал. После прослушивания музыкальных треков, специально очищенных от низких частот, люди, подвергшиеся облучению волнами, описывали услышанное как грустное и сообщали о сильном раздражении, причём исходный характер музыки (успокаивающий или тревожный) значения не имел.

Параллельно замеры уровня кортизола в слюне зафиксировали у этой группы заметный скачок гормона стресса по сравнению с контрольной группой. Участники не ощущали осознанной паники, но их тело давало типичную реакцию на неблагоприятную среду.

А ранее учёные выяснили, что прослушивание музыки способно изменять работу мозговых сетей у людей с хронической болью. Они изучали пациентов с фибромиалгией, сравнивая снимки фМРТ до и после музыкального воздействия. После прослушивания участники в среднем отмечали снижение интенсивности боли, а у них менялась связность между системами мозга, отвечающими за внимание, сенсорику и другие функции.