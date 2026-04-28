С экс-начальника орловского УГИБДД и его фирм через суд взыщут 275 млн рублей

Прокуратура Орловской области намерена взыскать 275 миллионов рублей с экс-главы регионального управления ГИБДД Александра Коршунова. Как сообщили в ведомстве, соответствующий иск будет рассмотрен Заводским районным судом Орла.

По данным прокурорской проверки, Коршунов, занимая свой пост с 2010 по 2023 год, незаконно контролировал три компании («Охотхозяйство Кудиновское», «Автостандарт-Плюс», «Автознак»), оказывал им поддержку и участвовал в коммерческой деятельности, что принесло ему 275 миллионов рублей.

По итогам судебного разбирательства Коршунов был признан виновным в злоупотреблении должностью и мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, а также он лишён звания полковника полиции. Уголовное дело в отношении него было инициировано в 2021 году, а арест последовал через два года по решению Басманного суда Москвы.

