Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 11:42

Африканский корпус предотвратил переворот в Мали: боевиков готовили наёмники из Киева и Европы

Минобороны РФ: Киев и Европа готовили боевиков, атаковавших Мали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FXQuadro

Минобороны России заявило, что около 12 тысяч боевиков, готовившихся к государственному перевороту в Мали, прошли обучение под руководством украинских и европейских наёмников. По данным российского военного ведомства, эти инструкторы использовали западное вооружение, включая ПЗРК «Стингер» и «Мистраль».

«Численность группировок боевиков составляла ориентировочно 12 тысяч человек, подготовка производилась при участии украинских и европейских наёмников-инструкторов, применявших в том числе ПЗРК западного образца «Стингер» и «Мистраль», — говорится в сообщении.

В то же время, Минобороны сообщило, что подразделения Африканского корпуса успешно противостояли этим боевикам, предотвратив госпереворот и массовую гибель гражданского населения. Российское ведомство заявило, что в ходе боёв противник понёс невосполнимые потери, что вынудило его отказаться от своих намерений.

Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус
Мали 2026: кто с кем воюет, что происходит в Кидале и при чём здесь российский Африканский корпус

Ранее Life.ru писал, что президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа. Ассими Гоита, переживший вооружённую атаку боевиков на свою резиденцию, был срочно эвакуирован.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мали
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar