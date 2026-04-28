Минобороны России заявило, что около 12 тысяч боевиков, готовившихся к государственному перевороту в Мали, прошли обучение под руководством украинских и европейских наёмников. По данным российского военного ведомства, эти инструкторы использовали западное вооружение, включая ПЗРК «Стингер» и «Мистраль».

В то же время, Минобороны сообщило, что подразделения Африканского корпуса успешно противостояли этим боевикам, предотвратив госпереворот и массовую гибель гражданского населения. Российское ведомство заявило, что в ходе боёв противник понёс невосполнимые потери, что вынудило его отказаться от своих намерений.

Ранее Life.ru писал, что президент Мали находится в безопасности на одной из баз спецназа. Ассими Гоита, переживший вооружённую атаку боевиков на свою резиденцию, был срочно эвакуирован.