Орешкин спрогнозировал опустение половины городов в Китае к концу века

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил о возможных серьёзных изменениях в урбанизации Китая. По его словам, часть городов может утратить значение к концу XXI века.

«Китай в 2030-2035 году пройдёт пик своего городского населения, а к концу XXI века половина китайских городов будет не нужна для жизни, половина китайских городов просто опустеет», — отметил он.

Орешкин добавил, что такие процессы уже можно наблюдать в отдельных регионах страны. Речь идёт о снижении численности населения и изменении структуры расселения. По его мнению, эта тенденция отражает более широкий глобальный тренд, связанный с демографическими изменениями и сокращением населения в ряде регионов мира.

Ранее Орешкин заявлял, что мир приближается к максимальной численности населения, после которой начнётся спад. Суммарный коэффициент рождаемости снижается уже несколько десятилетий и опустился ниже уровня, необходимого для воспроизводства.