Россияне всё чаще выбирают домашний кофе вместо стаканчика на вынос

Внутрироссийский рынок кофеен стремительно теряет посетителей: граждане всё чаще отказываются от покупки готового напитка на вынос в пользу чашки, приготовленной на собственной кухне. Данная тенденция будет только набирать обороты из-за удорожания продукта и тотальной экономии населения, о чём НСН сообщил глава профильной ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Сокращение объёмов потребления сваренного вне дома кофе фиксировалось ещё в прошлом году. По словам эксперта, россияне принялись оптимизировать свои расходы, вследствие чего выросло приготовление напитка в домашних условиях: теперь люди предпочитают брать с собой термокружку, а не одноразовый стакан из точки общепита.

«Это очевидная история. Если стоимость кофе будет расти, есть вероятность, что продолжится переток из кофеен в сторону домашнего приготовления», — сказал Чантурия.

По словам Чантурии, прогресс не стоит на месте: бытовая кофеварка и аксессуары для заваривания заметно усовершенствовались, благодаря чему рядовой потребитель сегодня в состоянии сварить себе вполне приличный напиток, не выходя из дома. Специалист отметил, что уровень профессионализма баристы пока недосягаем — чашка от него будет качественнее, однако для определённой категории кофеманов домашний вариант выглядит сносно. Глава ассоциации считает, что экономить таким образом совершенно разумно, причём схожие тренды сегодня наблюдаются и на рынках прочих продуктов.

При этом эксперт подчеркнул, что полностью отказываться от кофе россияне не станут — корректировки коснутся исключительно объёма трат на него, поскольку этот продукт до самого конца останется одной из ключевых позиций в потребительской корзине. По его словам, кофе дарит людям нужный эмоциональный настрой и создаёт особенную атмосферу, из-за чего его значимость для граждан чрезвычайно велика.

А ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что в общественном транспорте могут оштрафовать за кофе из стакана без крышечки. Прямого федерального запрета нет, но перевозчики вправе устанавливать свои правила. Специалист пояснил, что вопрос с закрытым стаканом остаётся спорным, а судебной практики пока нет. Теоретически, сам факт напитка в транспорте грозит штрафом в 1000 рублей или предупреждением, но выше риск именно для тех, кто пьёт из открытого стакана.