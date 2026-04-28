Российская сторона выразила демарш США после того, как одного из представителей делегации не допустили к весенним встречам Бреттон-Вудских институтов в рамках подготовки к саммиту G20. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Уже министры финансов и Центробанки во время весенних встреч Бреттон-Внудских учреждений и общались. К сожалению, не без проблем для нашей делегации, где американцы допустили ошибку», — сказал он.

По словам дипломата, инцидент произошёл несмотря на то, что участнику российской делегации была оформлена виза и выдан аккредитационный бейдж для участия в мероприятиях. Однако позднее выяснилось, что формальные этапы согласования со стороны организаторов были не завершены, из-за чего доступ к встречам был закрыт уже на месте.

Биричевский назвал ситуацию «неприятным казусом» и отметил, что она ставит под сомнение способность американской стороны корректно выполнять функции председательства. Он также сообщил, что Москва по дипломатическим каналам уже направила официальное выражение недовольства Вашингтону. В российском МИД рассчитывают, что реакция повлияет на ситуацию, однако в противном случае не исключаются более жёсткие шаги.

Ранее сообщалось, что вопрос участия российских представителей в международных форматах, включая саммиты G20, остаётся политически чувствительной темой на фоне напряжённых отношений между Россией и рядом западных стран. Обсуждение возможного приглашения президента РФ Владимира Путина на встречу в Майами вызвало реакцию отдельных европейских политиков, выступающих за восстановление диалога и торговых связей с Москвой.