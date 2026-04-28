28 апреля, 12:53

Подача воды частично приостановлена в Туапсе из-за пожара на НПЗ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Drablenkov

В Туапсе временно прекращена подача воды после выхода из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории нефтеперерабатывающего завода, пострадавшего после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

Авария произошла на фоне повреждений инфраструктуры, расположенной на территории НПЗ, который ранее оказался под воздействием атаки беспилотных летательных аппаратов. Из-за сбоя энергоснабжения насосная станция перестала функционировать, что привело к остановке водоснабжения в ряде районов.

Власти уточнили, что меры по обеспечению жителей водой уже организуются — в городе и прилегающих территориях планируют установить ёмкости с запасами. Отдельно отмечается, что воду, предназначенную для питья, необходимо использовать только после кипячения.

Глава МЧС вылетел в Туапсе для контроля тушения пожара на НПЗ

Ранее жительница Туапсе рассказала о необычной картине в небе после атаки беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающий завод. По её словам, со стороны моря небо оставалось чистым, и это вызвало у неё облегчение.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
