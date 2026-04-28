28 апреля, 13:31

«Вынужденная пощёчина»: В КНР раскрыли, почему Токио тайно пообещал Москве не вооружать Украину

Китайские эксперты назвали вынужденными гарантии Японии РФ не вооружать Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hapelinium

Китайские аналитики раскрыли причины, по которым Япония пообещала не поставлять оружие на Украину. Токио заверил Москву — японские власти не отправят на украинскую территорию ни вооружение, ни военных. Эксперты из КНР считают — такой шаг стал вынужденной мерой.

В конце марта Москва предупредила — любая поставка летального оружия станет враждебным актом, приводит РИА «ФедералПресс» перевод китайского издания Sohu. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сотрудничество Токио и Киева в области дронов «вопиющим враждебным актом». Россия вызвала посла Японии для выражения протеста.

КНР отмечает, что российский истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал» выполнил полёт над нейтральными водами Японского моря. В Токио восприняли это как сигнал.

В Китае добавляют, что после огласки гарантийного письма положение Японии осложнилось. Раньше Токио осуждал Россию вслед за Западом. Теперь Япония тайно дала гарантии Москве. Захарова предала это огласке на пресс-конференции. Содержание письма противоречит прежним заявлениям Токио. Япония оказалась в неловкой позиции перед западными союзниками.

«Пили не только водку»: Японский министр раскрыл секреты встреч с Лавровым
«Пили не только водку»: Японский министр раскрыл секреты встреч с Лавровым

Ранее в МИД Японии заявили, что Токио не будет экспортировать оружие на Украину. Это решение сохраняется, несмотря на недавние изменения в законодательстве. В посольстве Японии в Москве пояснили — между Токио и Киевом нет соответствующего соглашения. Вопрос поставок вооружений в целом не рассматривается.

Лия Мурадьян
