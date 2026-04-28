Фадеев заявил об отказе от использования VPN

Валерий Фадеев публично признался, что игнорирует сервисы для обхода блокировок. Глава Совета по правам человека выступил на профильной конференции, затронув вопросы информационной безопасности в условиях текущих событий.

Чиновник жестко высказался о доступе к зарубежным СМИ, признанным в России иноагентами или нежелательными организациями. Он уверен, что обращение к таким источникам — это не попытка увидеть альтернативную картину мира, а потребность услышать «точку зрения врага». По мнению Фадеева, подобное стремление выглядит «противоестественным».

Спикер также прокомментировал общественное недовольство ограничениями доступа к популярным платформам. Он провел параллель с Telegram: ранее мессенджер тоже считали проблемным, но со временем ситуация изменилась.

Глава СПЧ подчеркнул: сейчас Россия находится в состоянии противостояния, поэтому вопросы безопасности стоят особенно остро. Случаи сбоев в работе сетей он объяснил техническими реалиями, требующими адекватной реакции от государственных структур.

В конечном итоге, Фадеев призвал осознать, что блокировки — это защитный механизм. Он убежден, что общество должно понимать причины таких ограничений, так как речь идет о защите информационного поля страны.

Российские суды начали применять новую норму УК РФ: использование VPN-сервисов теперь признаётся отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Первые приговоры уже вынесены — в Тульской области и Коми. Кому грозит усиление ответственности и как это работает на практике — в материале Life.ru.