28 апреля, 13:52

VPN под прицелом: Международный интернет могут сделать платным

Минцифры рассматривает плату за международный интернет-трафик

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer

Минцифры рассматривает возможность введения отдельной тарификации международного интернет-трафика. Речь идёт о мобильной связи и мерах контроля за использованием VPN и обходом блокировок. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Информация следует из письма Ассоциации компаний связи. В документе говорится, что конкретные параметры механизма пока находятся в разработке. Пока не уточняется, как именно будет рассчитываться плата и какие условия предложат пользователям. Детали инициативы не раскрываются.

Окончательное решение по проекту ещё не принято, обсуждение продолжается.

Фадеев заявил об отказе от использования VPN

Ранее Life.ru сообщал, что большинство российских онлайн-платформ блокируют или ограничивают доступ пользователям, использующим VPN-соединение, ради безопасности. Такая мера вводится ради безопасности персональных данных, которые граждане вводят на сайтах и в приложениях — в первую очередь это касается государственных сервисов, где хранятся сведения о россиянах.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Полина Никифорова
