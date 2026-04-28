VPN под прицелом: Международный интернет могут сделать платным
Минцифры рассматривает плату за международный интернет-трафик
Минцифры рассматривает возможность введения отдельной тарификации международного интернет-трафика. Речь идёт о мобильной связи и мерах контроля за использованием VPN и обходом блокировок. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Информация следует из письма Ассоциации компаний связи. В документе говорится, что конкретные параметры механизма пока находятся в разработке. Пока не уточняется, как именно будет рассчитываться плата и какие условия предложат пользователям. Детали инициативы не раскрываются.
Окончательное решение по проекту ещё не принято, обсуждение продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что большинство российских онлайн-платформ блокируют или ограничивают доступ пользователям, использующим VPN-соединение, ради безопасности. Такая мера вводится ради безопасности персональных данных, которые граждане вводят на сайтах и в приложениях — в первую очередь это касается государственных сервисов, где хранятся сведения о россиянах.
